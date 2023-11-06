Зиньковский заявил, что игроки «Спартака» не тянули время в игре с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что игроки красно-белых не использовали футбольные хитрости после удаления Даниила Хлусевича в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Большинство команд тянули бы сильно время, мы не тянули. Может, только последние пять минут», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

При этом он признал, что в эпизоде с Хлусевичем действительно был фол последней надежды.

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил Хлусевич (38-я).

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что железнодорожники должны были переигрывать «Спартак».