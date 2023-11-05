Ненахов — о матче со «Спартаком»: нам не хватило только реализации

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что железнодорожники должны были переигрывать «Спартак» в московском дерби в рамках 14-го чемпионата России по футболу.

«Нам не хватило только реализации. Потому что моментов было достаточно. Да, был необязательный пропущенный гол. Недоработали в защите», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что нельзя позволять пропускать мячи в большинстве.

«Такого не должно происходить. Почему-то очень легко дали ударить из 11-метровой зоны. В принципе мы заслуживали победу», — добавил Ненахов.

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча с «Локомотивом».