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Тихонов — о голах Осипенко: это не стечение обстоятельств, а плоды упорной работы

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о защитнике «Ростова» Максиме Осипенко.
Тихонов — о голах Осипенко: это не стечение обстоятельств, а плоды упорной работы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Осипенко занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров жёлто-синих в текущем сезоне? Это не стечение обстоятельств. Это плоды упорной работы на тренировках: он подключается к атакам и прибегает на стандартные положения. С его возвращением после травмы «Ростов» в целом стал выглядеть увереннее», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее Тихонов поделился мнением о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

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