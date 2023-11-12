Тихонов — о голах Осипенко: это не стечение обстоятельств, а плоды упорной работы
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«Осипенко занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров жёлто-синих в текущем сезоне? Это не стечение обстоятельств. Это плоды упорной работы на тренировках: он подключается к атакам и прибегает на стандартные положения. С его возвращением после травмы «Ростов» в целом стал выглядеть увереннее», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.
Ранее Тихонов поделился мнением о защитнике красно-белых Георгии Джикии.