Тихонов: Джикия проиграл конкуренцию Бабичу, а не Дуарте

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Конкуренцию он проиграл не парагвайцу Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу. Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Не будем говорить кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее.

Скажу одну вещь: правоногие футболисты умеют пользоваться слабой «нерабочей» ногой, а вот левоногие — гораздо реже. Возьмите в пример Лионеля Месси или нашего Илью Цымбаларя. Левая нога — специфика, штучный товар», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее Тихонов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.