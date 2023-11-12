Тихонов: Джикия проиграл конкуренцию Бабичу, а не Дуарте
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«Конкуренцию он проиграл не парагвайцу Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу. Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Не будем говорить кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее.
Скажу одну вещь: правоногие футболисты умеют пользоваться слабой «нерабочей» ногой, а вот левоногие — гораздо реже. Возьмите в пример Лионеля Месси или нашего Илью Цымбаларя. Левая нога — специфика, штучный товар», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.
Ранее Тихонов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.