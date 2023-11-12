Тихонов считает, что конкуренция с Голенковым подталкивает Комличенко к новым свершениям
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«Как оценю форму Комличенко? У него тоже была травма, и вместо нападающего выходил Егор Голенков, который забивал и приносил пользу. Николай — ударный форвард, а Егор, пожалуй, более техничный. Хорошо, что у Валерия Карпина есть два таких нападающих. Здоровая конкуренция будет обоих подталкивать к новым свершениям. В том же «Спартаке» её нет. Был бы Шамар Николсон — была бы и конкуренция», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.
Ранее Тихонов поделился мнением о защитнике «Ростова» Максиме Осипенко.