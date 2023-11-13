Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков верит, что ещё может быть вызван в сборную России по футболу.

«Можно ли сказать, что завершил карьеру в сборной? Нет, конечно. Не завершил. Верю, что ещё могу туда попасть? А почему нет? В жизни всё возможно», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

20 сентября стало известно, что футболист подписал контракт с костромским «Спартаком». Также чемпион России в составе московского «Спартака» играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз».

Ранее Глушаков не исключил, что проведёт зимние сборы с командой РПЛ.