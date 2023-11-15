Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, что получал предложение из Франции

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перебраться в чемпионат Франции.

«Летом было предложение из Франции. Рассматривал этот вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить. Когда переподписывал контракт с «Зенитом», то обсуждали возможный отъезд в Европу, сумму отступных», — цитирует Мостового Sport24.

Контракт 26-летнего хавбека с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 игрок провёл за петербургскую команду 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Мостовой находится в расположении сборной России, которая проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Мостовой признался в шутку, что ожидает в подарок от сборной Кубы по футболу традиционных сувениров с Острова свободы.