RT в Telegram
Подпишись

Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, что получал предложение из Франции

Короткая ссылка
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перебраться в чемпионат Франции.
Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, что получал предложение из Франции
  • РИА Новости

«Летом было предложение из Франции. Рассматривал этот вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить. Когда переподписывал контракт с «Зенитом», то обсуждали возможный отъезд в Европу, сумму отступных», — цитирует Мостового Sport24.

Контракт 26-летнего хавбека с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 игрок провёл за петербургскую команду 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Мостовой находится в расположении сборной России, которая проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Мостовой признался в шутку, что ожидает в подарок от сборной Кубы по футболу традиционных сувениров с Острова свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить