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Мостовой ждёт от футболистов сборной Кубы ром и сигары

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признался в шутку, что ожидает в подарок от сборной Кубы по футболу традиционных сувениров с Острова свободы.

«Немного неожиданно было получить вызов в сборную, так как я много пропустил. Про Кубу вообще ничего не знаю. Только сигары и ром. Надеюсь, что привезут», — цитирует Мостового РИА Новости.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитники Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедад» и Алексей Миранчук из итальянской «Аталанты» не вызваны в национальную команду.

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