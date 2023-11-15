Карпин: матч России с Кубой должен идти в рейтинг ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче с Кубой.

«В матче будет шесть замен, значит, матч должен идти в рейтинг ФИФА», — сказал Карпин.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее Карпин высказался об уровне игры нападающего «Спартака» Александра Соболева.