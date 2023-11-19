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Бабич: сборная Сербии заслужила выйти на Евро-2024

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Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич отреагировал на то, что национальная команда вышла в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Бабич: сборная Сербии заслужила выйти на Евро-2024
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Нам удалось вывести Сербию на чемпионат Европы спустя 24 года, что само по себе является огромным успехом. Я не думал о голе, но рад, что удалось забить. Ребята заслужили пройти дальше», — цитирует Бабича Sport24 со ссылкой на Telegraf.rs.

19 ноября Сербия сыграла вничью с Болгарией. Встреча между командами завершилась со счётом 2:2. Решающий гол сербской команды забил Бабич. Таким образом, занимающая второе место в группе G Сербия набрала 14 очков и вышла в финальную часть турнира.

Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил Бабича с голом и выходом сборной Сербии на Евро-2024.

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