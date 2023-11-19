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«Спартак» поздравил Бабича с голом и выходом сборной Сербии на Евро-2024

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Московский «Спартак» отреагировал на выход сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года в Германии.
«Спартак» поздравил Бабича с голом и выходом сборной Сербии на Евро-2024
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Бабич вывел сборную Сербии на Евро! Наш защитник забил решающий гол в ничейном матче со сборной Болгарии. Первый выход сербов на Евро. Поздравляем!» — говорится в сообщении клуба.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2. Решающий гол Сербии забил Срджан Бабич. Таким образом, команда, занимающая второе место в группе G, набрала 14 очков и вышла в финальную часть турнира.

Ранее сообщалось, что три игрока сборной Чехии покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба.

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