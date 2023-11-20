Колосков: сборной России нельзя позориться в игре с командой Кубы, нужна победа

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче с участием сборных России и Кубы.

«Конечно, нужно побеждать, чего позориться. Наверняка так и произойдёт, всё-таки соперник, откровенно говоря, не самый мощный. Так-то результат никакого значения не имеет, кроме разве что психологического для наших болельщиков. Будет победа — будут и позитивные эмоции, положительные отзывы. Уступим или сыграем вничью — концовка сезона окажется испорченной», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА.