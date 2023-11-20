RT в Telegram
Подпишись

Колосков: сборной России нельзя позориться в игре с командой Кубы, нужна победа

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче с участием сборных России и Кубы.
Колосков: сборной России нельзя позориться в игре с командой Кубы, нужна победа
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Конечно, нужно побеждать, чего позориться. Наверняка так и произойдёт, всё-таки соперник, откровенно говоря, не самый мощный. Так-то результат никакого значения не имеет, кроме разве что психологического для наших болельщиков. Будет победа — будут и позитивные эмоции, положительные отзывы. Уступим или сыграем вничью — концовка сезона окажется испорченной», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить