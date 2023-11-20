Матч сборных России и Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что товарищеский матч между сборными России и Кубы пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).

«Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге», — приводит сообщение службы коммуникаций РФС ТАСС.

Матч состоится в понедельник, 20 ноября. Начало в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не оказывали влияния на рейтинг.

Ранее Карпин заявил, что матч России с Кубой должен идти в рейтинг ФИФА.