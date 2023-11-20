Карпин рассказал, что получает удовольствие от работы со сборной России
- РИА Новости
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«Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их. Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.
20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА.