Игрокам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в Волгограде
«Купили бутсы здесь. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — цитирует Диаса «Матч ТВ».
Он добавил, что их экипировка не подходит под волгоградский газон.
20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.
Ранее генсек Ассоциации футбола Кубы допустил проведение ещё одного матча с Россией.