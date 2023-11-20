Игрокам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в Волгограде

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас сообщил о том, что игрокам команды купили бутсы в Волгограде перед матчем со сборной России.

«Купили бутсы здесь. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — цитирует Диаса «Матч ТВ».

Он добавил, что их экипировка не подходит под волгоградский газон.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Ранее генсек Ассоциации футбола Кубы допустил проведение ещё одного матча с Россией.