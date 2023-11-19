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Генсек Ассоциации футбола Кубы допустил проведение ещё одного матча с Россией

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Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас допустил, что сборные России и Кубы проведут ещё один матч в будущем.

«2024, 2025 год и далее — мы открыты к тому, чтобы сборная России приехала к нам», — цитирует Диаса РИА Новости

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не оказали влияния на рейтинг.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с Кубой выразил мнение, что премирование футболистов российской команды не повлияло бы на их мотивацию.

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