Антон Миранчук и Головин выйдут в стартовом составе на матч с Кубой

Стало известно, кто выйдет в составе сборной России в товарищеском матче с командой Кубы.

За российскую национальную команду на поле с первых минут выйдут: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Иван Обляков, Фёдор Чалов, Александр Головин.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что товарищеский матч пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче с участием сборных России и Кубы.