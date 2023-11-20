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Антон Миранчук и Головин выйдут в стартовом составе на матч с Кубой

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Стало известно, кто выйдет в составе сборной России в товарищеском матче с командой Кубы.
Антон Миранчук и Головин выйдут в стартовом составе на матч с Кубой
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

За российскую национальную команду на поле с первых минут выйдут: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Иван Обляков, Фёдор Чалов, Александр Головин.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск. 

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что товарищеский матч пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче с участием сборных России и Кубы.

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