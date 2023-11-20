Гаджиев назвал посещаемость футбольных матчей в Волгограде одной из лучших в России

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об ожидаемом количестве зрителей на трибунах во время товарищеского матча национальной команды и сборной Кубы.

«На мой взгляд, в Волгограде одна из лучших в России посещаемостей матчей среди болельщиков. Объясняется она прежде всего тем, что это настоящий футбольный город. Когда местная команда «Ротор» ещё показывала более солидные результаты, волгоградская публика всегда собиралась на её игры.

Как вариант, возможно и то, что в момент такого беспрецедентного давления на нашу страну жители этого города-героя, помня и чтя свои традиции, решили собраться для поддержки национальной команды», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между национальной командой и сборной Кубы.