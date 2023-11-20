Гаджиев назвал посещаемость футбольных матчей в Волгограде одной из лучших в России
- РИА Новости
«На мой взгляд, в Волгограде одна из лучших в России посещаемостей матчей среди болельщиков. Объясняется она прежде всего тем, что это настоящий футбольный город. Когда местная команда «Ротор» ещё показывала более солидные результаты, волгоградская публика всегда собиралась на её игры.
Как вариант, возможно и то, что в момент такого беспрецедентного давления на нашу страну жители этого города-героя, помня и чтя свои традиции, решили собраться для поддержки национальной команды», — заявил Гаджиев RT.
Ранее Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между национальной командой и сборной Кубы.