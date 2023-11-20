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Мостовой: Россия должна стереть в порошок соперников из Кубы

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между национальной командой и сборной Кубы.
Мостовой: Россия должна стереть в порошок соперников из Кубы
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Если футболисты сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Наша национальная команда должна стереть их в порошок, при всем уважении к ним. У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч состоится 20 ноября в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск. 

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что товарищеский матч пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола.

Ранее российский тренер Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против Кубы.

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