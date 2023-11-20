Кириченко — о матче с Кубой: жду победы сборной России и полного стадиона
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Такие игры нужно проводить в провинции, где люди хотят и приходят на стадион. Понятно, что сборная Кубы не самого высокого уровня. Я жду победы сборной и заполненных трибун. Это будет лучшим впечатлением от игры», — цитирует Кириченко Metaratings.ru.
Матч состоится 20 ноября в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.
В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что товарищеский матч пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Кубы Эдуардо Эрнандес пропустит товарищеский матч с Россией из-за проблем с учёбой.