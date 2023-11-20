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Кириченко — о матче с Кубой: жду победы сборной России и полного стадиона

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Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча российской национальной команды против Кубы.
Кириченко — о матче с Кубой: жду победы сборной России и полного стадиона
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Такие игры нужно проводить в провинции, где люди хотят и приходят на стадион. Понятно, что сборная Кубы не самого высокого уровня. Я жду победы сборной и заполненных трибун. Это будет лучшим впечатлением от игры», — цитирует Кириченко Metaratings.ru.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск. 

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что товарищеский матч пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Кубы Эдуардо Эрнандес пропустит товарищеский матч с Россией из-за проблем с учёбой. 

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