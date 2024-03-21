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Тарханов назвал Головина главным козырем сборной России в матче с Сербией

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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Тарханов назвал Головина главным козырем сборной России в матче с Сербией
  • Gettyimages.ru

«Игроки должны подарить зрителям праздник, поэтому надо играть смело и в атаку. Главный козырь сборной России? Думаю, что это Головин. Он сейчас повыше уровнем, чем остальные», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало игры — 20:00. Актёр Милош Бикович нанесёт первый удар по мячу во встрече.

Ранее сообщалось, что российская и сербская делегации провели дружескую встречу перед матчем сборных.

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