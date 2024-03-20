Отъезд Мостового, испанский Захаряна и «глупый» ответ Карпина: сборная России завершила подготовку к матчу с Сербией

Полузащитник Андрей Мостовой из-за травмы голеностопа вернулся в расположение «Зенита» и не сможет помочь сборной России в товарищеских матчах с Сербией и Парагваем. Однако, по словам Валерия Карпина, никого дополнительно тренерский штаб вызывать не планирует, поскольку в команде достаточно футболистов на этой позиции. Кроме того, специалист объяснил, почему не пригласил в Новогорск Александра Соболева, Максима Глушенкова, Георгия Джикию и Даниила Фомина, и признался, что хотел бы продлить контракт с РФС, истекающий в августе этого года.

Без Влаховича, но с Бабичем

Уже в четверг сборная России по футболу проведёт первый товарищеский матч в 2024 году. Причём наконец-то он состоится дома — на «ВТБ-Арене». Соперником подопечных Валерия Карпина станет коллектив из Сербии. Судить встречу, по информации «Спорт-Экспресса», будет бригада арбитров из Турции под руководством Арды Кардешлера, а начнётся игра с минуты молчания в память о журналисте Василии Уткине. Перед стартовым свистком в РФС планируют показать нарезки видео с его яркими комментариями.

К сожалению, среди зрителей на трибунах всё-таки не окажется теннисиста Новака Джоковича. Первая ракетка мира, несмотря на снятие с турнира серии «Мастерс» в Майами, посчитал нецелесообразным возвращаться в Европу в ближайшее время. Впрочем, и без него на стадионе ожидается большое число болельщиков. Для привлечения внимания к спаррингу даже снят анонс встречи с участием сербско-российского актёра Милоша Биковича, ставшего особенно популярным после фильма «Холоп».

Поскольку команда Драгана Стойковича — достаточно серьёзный соперник, в сборную были вызваны в том числе легионеры: Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Александр Головин, а также Арсен Захарян. Все они в понедельник прибыли в Новогорск.

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Одним из последних присоединился к соотечественникам футболист «Реал Сосьедад». Впрочем, для задержки у него были объективные причины: спортсмен принимал участие в матче 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» и забил свой первый гол в чемпионате Испании. Поэтому полузащитник приехал в Москву с отличным настроением. Хотя и признал, что в клубе ждут от него большего.

«И в России тоже. Но на меня это никогда не давило и не давит сейчас. Я спокойно к этому отношусь. Конечно, болельщики в таком клубе требовательные, но я ещё не сталкивался с какой-то ненавистью или негативом. Все дружелюбные, все поддерживают. Всё отлично в этом плане. Думаю, в России больше любят тебя поругать, а тут больше поддержки. Мне так кажется», — сказал футболист.

При этом Валерий Карпин вспомнил обращение Захаряна к болельщикам «Реал Сосьедад» и в шутку посоветовал ему ещё подучить испанский. Надо отметить, что оба спарринга для спортсмена должны стать особенными, ведь пройдут они на родном для игрока стадионе «Динамо».

Тем временем, по мнению голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина, помимо уже перечисленных футболистов, ещё два-три представителя национальной команды могут смело ехать в Европу.

«Это нелегко, не говорю, что они поедут и сразу станут основными. Но уровень позволяет туда поехать, ничего такого особенного нет. Главное — подход, менталитет, спокойствие, концентрация и серьёзность. Если это собрать, то хоть вся сборная может поехать играть в Европе», — отметил вратарь.

В полном составе национальная команда провела всего несколько тренировок. Увы, остались в расположении сборной не все вызванные игроки. Практически сразу покинул коллектив защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который получил повреждение в матче Кубка России с «Ростовом» (2:0). А в среду стало известно, что из-за травмы голеностопа в расположение «Зенита» вернулся Андрей Мостовой.

«Никого приглашать не будем. У нас 23 полевых игрока. Этого достаточно. В том числе и на его позиции», — отметил Карпин.

У соперника потери куда более серьёзные. В Москву, в частности, не прилетел один из лидеров сербов Душан Влахович: у форварда «Ювентуса» повреждение. Также ближайшие встречи пропустят защитники Алекса Терзич и Матия Настасич. Вместо них вызваны Филип Младенович и Срджан Бабич. Есть проблемы и у следующего спарринг-партнёра россиян — Парагвая. В товарищеском матче 25 марта не сможет принять участие хавбек «Спартака» Хесус Медина. У него травма мышцы левого бедра.

Старые темы в новом формате

В преддверии противостояния с Сербией пресс-служба национальной команды устроила эксперимент. Во вторник состоялось общение футболистов и тренеров с журналистами в формате ток-шоу. Мероприятие проходило на базе в Новогорске.

Впрочем, вопросы к тренерскому штабу у представителей СМИ оставались старые — в первую очередь по составу команды. Так, многих удивляло отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева и полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова. По мнению Валерия Георгиевича, оба пока недорабатывают в клубах.

«Соболев сыграл в Санкт-Петербурге, вы игру видели. На следующий матч не попал в стартовый состав. Учитывали и сборы, и те две игры. Важно ещё и физическое состояние… Глушенков? Если вы посмотрите состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, это не его позиция. Имея Головина, Алексея Миранчука, Пиняева, Облякова, Мостового и Зиньковского, для чего его вызывать?» — сказал наставник.

Также Карпин объяснил невызов защитника красно-белых Георгия Джикии и хавбека «Динамо» Даниила Фомина.

«С игроком «Спартака» я не общался. Фомина нет, потому что мы не можем вызывать 15 опорных полузащитников. И так уже с перебором. Вызвали тех, кто лучше готов на данный момент», — отметил Карпин.

Тренер вратарей Виталий Кафанов, в свою очередь, объяснил отсутствие в Новогорске Сергея Песьякова и Ильи Лантратова. Оба, по мнению специалиста, выступают в чемпионате не самым лучшим образом.

«Думаю, голкипер «Ростова» хочет в сборную России, но он тоже понимает: у него было несколько неудачных матчей осенью. Чтобы попасть в национальную команду, нужно играть стабильно на протяжении длительного отрезка. Могу рассказать, почему Игорь Лещук рассматривался, но не был вызван. Он неплохо выступает, но провёл не так много встреч.

Лантратов — хороший вратарь. На мой взгляд, сейчас он отличается от того Илюши, который был в прошлом году. Не из-за того, что команда не выигрывает, в каждой игре забивает. Просто, скажем так, в том году он брал те мячи, которые сейчас пропускает. Хотя это не на его совести. Мне кажется, что сейчас у Илюши не то что не лучший период, просто он может играть лучше», — заявил Кафанов.

Что касается судьбы в сборной самого Карпина, чей контракт истекает в августе 2024 года, переговоры, по словам главы РФС Александра Дюкова, должны начаться в ближайшее время.

«Любая договорённость — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о доверии к нему», — заявил ранее функционер.

Валерий Георгиевич, в свою очередь, признался, что готов продолжить работу с национальной командой.

«Да, хочу. Но это глупый ответ. А неглупый — посмотрим. Я не работодатель, поэтому для начала нужно какое-то предложение, желание, какие-то переговоры. Мы пока не разговаривали», — приводит слова специалиста Sport24.

Игроки сборной также не против и дальше сотрудничать с Карпиным. По словам Даниила Хлусевича, его главное достоинство — искренность.

«Никогда ничего не скрывает. Это одно из самых сильных качеств», — сказал футболист «Чемпионату».

При этом главный тренер посетовал на непрофессионализм некоторых журналистов, которые выдёргивают его слова из контекста и таким образом негативно влияют на имидж. В то же время, по словам наставника, он уже давно старается не обращать на это внимания.

«Эмоции, которые могут быть у нас после игр, говорить что думаем нельзя. Сто процентов вырвут из контекста. У них своя работа, у нас — своя, я это понимаю. Им нужно жареное. «Футболистам нужно уезжать» — вырвано из контекста? Конечно, вырвано. Потому что было так: «Если будет хорошее предложение из топ‑5 Европы, стоит уезжать? Да, стоит». А на выходе — «нужно уезжать». Но меня уже ничего не задевает. Это постоянно происходит с любой фразой. Если кому‑то надо вырвать что‑то из контекста, он это сделает», — сказал Валерий Георгиевич.

В преддверии матча с Сербией ждало футболистов и более приятное мероприятие, чем общение со СМИ: фотосессия в новой форме. Особенно внимательно к своему образу подошли братья Миранчук. Оба категорически запретили стилистами прикасаться к их причёскам. А Головин наконец-то увидел футболку и шорты вживую. По его словам, на фото она смотрится намного хуже.

Также оказался приятно удивлён одеждой Кафанов. Но, по словам тренера, теперь очень важно посмотреть, как она будет выглядеть после первой стирки.

«Если после неё всё останется как и было, значит, у нас появилась фирма, которая может одевать такого уровня команды для соревнований», — резюмировал специалист.