Кудряшов: Сербия и Парагвай — лучшие соперники для сборной России за последние два года

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о соперниках национальной команды на учебно-мартовские сборы.

«Сербия и Парагвай — лучшие соперники для сборной за последние два года. Сербов мы знаем лучше, но Парагвай, если оценивать команду по результатам отборов на чемпионаты мира, тоже хорошая команда. Думаю, они сами в предвкушении матчей», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи 28 футболистов.

Ранее Андрей Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей.