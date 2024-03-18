Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с командами Сербии и Парагвая.

«Хотелось бы увидеть хорошую интересную игру со стороны нашей команды. После матчей мы уже сможем сказать о хороших и не очень сторонах», — цитирует Канчельскиса Euro-Football.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

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