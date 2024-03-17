Захарян признался, что соскучился по России
- РИА Новости
«Именно в Москве не был с октября. Соскучился? Да, конечно. Снег? Нормально, я же ожидал. Конечно, приятнее в плюс 20, но не прямо холодно», — сказал Захарян пресс-службе сборной России.
Сегодня игрок прибыл в расположение национальной команды.
Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.
Ранее сообщалось, что Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад».