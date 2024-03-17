Захарян признался, что соскучился по России

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что соскучился по России.

«Именно в Москве не был с октября. Соскучился? Да, конечно. Снег? Нормально, я же ожидал. Конечно, приятнее в плюс 20, но не прямо холодно», — сказал Захарян пресс-службе сборной России.

Сегодня игрок прибыл в расположение национальной команды.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Ранее сообщалось, что Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад».