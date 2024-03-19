Карпин — об Уткине: я могу назвать его другом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о смерти журналиста Василия Уткина.

«Как можно отреагировать? Я в шоке. Мы общались, дружили. Именно дружили. Я могу назвать его другом. Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что интересно всегда с ним было», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее Кафельников назвал тяжёлой утратой смерть Уткина.