Карпин — об Уткине: я могу назвать его другом
- РИА Новости
«Как можно отреагировать? Я в шоке. Мы общались, дружили. Именно дружили. Я могу назвать его другом. Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что интересно всегда с ним было», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.
Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.
В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».
Ранее Кафельников назвал тяжёлой утратой смерть Уткина.