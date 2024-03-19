Кафельников назвал тяжёлой утратой смерть Уткина

Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новость о смерти журналиста Василия Уткина.

«Безусловно, это тяжёлая утрата. В первую очередь для родственников. Скоропостижно. Его конёк — это футбол. Василий запомнится всем своим прекрасным «Футбольным клубом», который он вёл с большим энтузиазмом. И всем тем, что он пытался до болельщиков донести», — цитирует Кафельникова «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов умер на 43-м году жизни.