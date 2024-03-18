Смородская: у нас вообще нет игровой практики, поэтому матч с Сербией важен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.

«У нас сейчас вообще нет игровой практики, поэтому, конечно, этот матч важен. Надеюсь, у нашей сборной хотя бы получится игра. Сборная Сербии сейчас особо не блещет, но всё равно она значительно лучше предыдущих наших спарринг-партнёров за последнее время», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи 28 футболистов.

Ранее Андрей Канчельскис призвал делать выводы о сборной России после товарищеских матчей.