Глава Медиалиги анонсировал крупный международный турнир

Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах организации провести международный турнир.

«У нас есть международная повестка. Речь о больших международных соревнованиях с присутствием России, естественно, под флагом и с гимном. Это не пустые слова», — цитирует Осипова «Чемпионат».

Он добавил, что в турнире примут участие Россия, США, Бразилия, Китай и другие страны.

«Это конкретный турнир, конкретный план — чемпионат мира среди медийных сборных, который пройдёт в ноябре», — добавил он.

По словам главы Медиалиги, соревнования пройдут не в России из-за погоды в конце осени.

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году. В феврале 2023-го было объявлено о создании своей сборной, а через год состоялся первый матч за Суперкубок Медиалиги.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин стал членом медиафутбольной команды «БАМOVETS».