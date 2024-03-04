Нападающий «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин стал членом медиафутбольной команды «БАМOVETS».

«Теперь один из лучших игроков в истории хоккея готов полноценно ворваться в футбольную медиалигу вместе с нашей командой», — говорится в Telegram-канале клуба.

В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.

Форвард является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что передача Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной».