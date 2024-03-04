Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»
Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Андре Туриньи.
В составе победителей шайбы забросили Логан Кули (восьмая минута), Джейсон Цукер (25-я), Майкл Кессельринг (27-я), Дилан Гюнтер (39-я) и Ник Шмальц (60-я).
У проигравших отличились Сонни Милано (27-я) и Энтони Манта (41-я). Александр Овечкин принял участие в первой голевой атаке.
«Вашингтон» (65 очков) занимает пятое место в Столичном дивизионе. «Аризона» (55) — седьмое в Центральном.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.