Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Андре Туриньи.

В составе победителей шайбы забросили Логан Кули (восьмая минута), Джейсон Цукер (25-я), Майкл Кессельринг (27-я), Дилан Гюнтер (39-я) и Ник Шмальц (60-я).

У проигравших отличились Сонни Милано (27-я) и Энтони Манта (41-я). Александр Овечкин принял участие в первой голевой атаке.

«Вашингтон» (65 очков) занимает пятое место в Столичном дивизионе. «Аризона» (55) — седьмое в Центральном.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.