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Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризона Койотс» отметился результативными действиями.
Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
  • AP
  • © Alex Brandon

38-летний воспитанник московского «Динамо» во втором периоде принял участие в голевой атаке и записал в свой актив 691-й результативный пас за карьеру в НХЛ.

Овечкин в списке лучших ассистентов лиги занимает 64-е место. Перед ним располагается Сергей Фёдоров (696).

В матче в столице США «Кэпиталз» — «Койотс» идёт второй период. Счёт — 3:1 в пользу «Вашингтона».

Ранее Овечкин оценил победу своей команды над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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