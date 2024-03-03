Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
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38-летний воспитанник московского «Динамо» во втором периоде принял участие в голевой атаке и записал в свой актив 691-й результативный пас за карьеру в НХЛ.
Овечкин в списке лучших ассистентов лиги занимает 64-е место. Перед ним располагается Сергей Фёдоров (696).
В матче в столице США «Кэпиталз» — «Койотс» идёт второй период. Счёт — 3:1 в пользу «Вашингтона».
Ранее Овечкин оценил победу своей команды над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.