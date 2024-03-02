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Овечкин — о матче с «Филадельфией»: в первом периоде мы вообще не играли

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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил победу своей команды над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Овечкин — о матче с «Филадельфией»: в первом периоде мы вообще не играли
  • AP

«В первом периоде мы вообще не играли, не показывали свою игру. Они создали больше моментов, перебросали нас и выиграли всю борьбу. Я думаю, во втором периоде мы начали играть правильно, упростили игру, нашли верный ритм, и вы видите результат», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Встреча в Вашингтоне завершилась со счётом 5:2.

Овечкин отметился в данной встрече заброшенной шайбой.

«Вашингтон» с 65 очками занимает девятое место в Восточном дивизионе. «Филадельфия» (69) располагается на восьмой строчке.

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