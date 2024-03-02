Овечкин — о матче с «Филадельфией»: в первом периоде мы вообще не играли
- AP
«В первом периоде мы вообще не играли, не показывали свою игру. Они создали больше моментов, перебросали нас и выиграли всю борьбу. Я думаю, во втором периоде мы начали играть правильно, упростили игру, нашли верный ритм, и вы видите результат», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Встреча в Вашингтоне завершилась со счётом 5:2.
Овечкин отметился в данной встрече заброшенной шайбой.
«Вашингтон» с 65 очками занимает девятое место в Восточном дивизионе. «Филадельфия» (69) располагается на восьмой строчке.
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