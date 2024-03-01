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Российского вратаря «Каролины» Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ

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Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков получил первую престижную награду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Российского вратаря «Каролины» Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ
  • AP
  • © Stacy Bengs

24-летний воспитанник пензенского «Дизеля» признан лучшим новичком февраля, сообщила пресс-служба лиги.

Кочетков в феврале одержал пять побед в восьми встречах. Российский голкипер в среднем пропускал 1,71 шайбы (94% отражённых бросков). Также он в двух матчах отыграл на ноль.

Вратарь в 2019 году был выбран «Харрикейнз» во втором раунде драфта под общим 36-м номером.

Ранее сообщалось, что «Даллас» победил «Каролину» в НХЛ, нанеся всего 16 бросков в створ ворот Кочеткова.

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