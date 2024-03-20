Захарян заявил, что не обращает внимания на критику в СМИ

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как относится к критике со стороны СМИ.

«Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании — нет. Критика меня не задевает», — цитирует Захаряна РИА Новости.

Напомним, что игрок забил свой дебютный гол за испанскую команду в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

Россиянин перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин в шутку посоветовал Захаряну выучить испанский язык.