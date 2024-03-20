Хлусевич рассказал, что ему интересно попробовать себя в Европе

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.

«Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов ещё не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, ещё получится поговорить, пообщаться по этому поводу», — цитирует Хлусевича ТАСС.

В нынешнем сезоне Хлусевич забил три мяча и отдал две результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Медина из-за травмы не сыграет в матче со сборной России.