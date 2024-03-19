Футболист «Спартака» Медина из-за травмы не сыграет в матче со сборной России

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина из-за травмы не сыграет в товарищеском матче сборной Парагвая с национальной командой России.

«Медина получил мышечную травму левого бедра. Футболист будет проходить лечение в своем клубе», — говорится в заявлении на официальном сайте Парагвайской футбольной ассоциации (APF).

Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.