Футболист «Спартака» Медина из-за травмы не сыграет в матче со сборной России
«Медина получил мышечную травму левого бедра. Футболист будет проходить лечение в своем клубе», — говорится в заявлении на официальном сайте Парагвайской футбольной ассоциации (APF).
Подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.