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Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в товарищеском матче

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Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в домашнем товарищеском матче.
Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в товарищеском матче
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

Сербы играли большую часть матча в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте.

Всего на стадионе присутствовали 23 679 болельщиков.

Ранее сообщалось, что российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на товарищеском матче между сборными России и Сербии.

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