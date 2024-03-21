Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в товарищеском матче
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).
Сербы играли большую часть матча в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте.
Всего на стадионе присутствовали 23 679 болельщиков.
Ранее сообщалось, что российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на товарищеском матче между сборными России и Сербии.