Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в товарищеском матче

Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в домашнем товарищеском матче.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

Сербы играли большую часть матча в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте.

Всего на стадионе присутствовали 23 679 болельщиков.

Ранее сообщалось, что российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на товарищеском матче между сборными России и Сербии.