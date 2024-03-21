Российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на матче Россия — Сербия

Российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Фанаты всем стадионом хором исполняют песню, а также скандируют кричалки: «Россия и Сербия — братья навек», «Косово — Сербия!», «Русь!», «Русские, вперёд!».

Товарищеский матч проходит на стадионе «Динамо» в Москве. Счёт встречи — 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. У российской команды отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко и Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич присутствуют среди зрителей товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии.