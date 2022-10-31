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Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене матча с Россией

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Футбольный союз Боснии объявил об отмене товарищеского матча национальной команды со сборной России.
Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене матча с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Игра с Боснией должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Также в ноябре коллектив Карпина должен был провести матч с командой Ирана.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карпин предположил, что матчей со сборными Боснии и Ирана не будет.

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