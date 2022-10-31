Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене матча с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Игра с Боснией должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Также в ноябре коллектив Карпина должен был провести матч с командой Ирана.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее Карпин предположил, что матчей со сборными Боснии и Ирана не будет.