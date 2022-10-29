Карпин предположил, что матчей со сборными Боснии и Ирана не будет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможных товарищеских матчах с командами Боснии и Герцеговины и Ирана в ноябре.

«Матч со сборной Боснии будет? Наверное, нет. А 16 ноября игры с Ираном, они отказались? Не знаю. Я тренер, откуда я знаю. Это не мои проблемы, кто с кем договаривается и почему что-то не происходит», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Игра с Боснией должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако матч может быть отменён из-за недовольства балканских футболистов. Также в ноябре коллектив Карпина должен был провести матч с командой Ирана.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами.