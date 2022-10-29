Узнать больше

Карпин: сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ноябрьских товарищеских матчах национальной команды.
Карпин: сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами
  • РИА Новости

«Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По словам тренера, учебно-тренировочный сбор начнётся 12 или 13 ноября. Расширенный состав сборной, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября должен пройти матч со сборной Узбекистана.

24 сентября российская команда обыграла сборную Киргизии в выездной товарищеской игре со счетом 2:1.

Ранее бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить