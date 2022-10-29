Карпин: сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ноябрьских товарищеских матчах национальной команды.

«Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По словам тренера, учебно-тренировочный сбор начнётся 12 или 13 ноября. Расширенный состав сборной, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября должен пройти матч со сборной Узбекистана.

24 сентября российская команда обыграла сборную Киргизии в выездной товарищеской игре со счетом 2:1.

Ранее бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.