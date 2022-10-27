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Мостовой оценил идею проведения матча сборной России с командой легионеров

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Бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.

«Я думаю, что Малафеев не первый, кто такую идею предложил. В начале 2000-х такое было. Просто раньше не было того, что происходит сейчас. Ничего странного в этой идее нет. Можно сыграть, почему нет? Если нет соперников, не с кем играть и все отказываются», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что иностранных футболистов могут вызвать в свои национальные команды и они не смогут участвовать в матче.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная РФ отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее главный тренер национальной сборной Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче России с Таджикистаном.

 

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