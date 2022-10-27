Карпин прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче России с Таджикистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды с Таджикистаном в ноябре.

«Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС. Ко мне какие вопросы? Всё спрашивайте у Российского футбольного союза», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная РФ отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном и Таджикистаном.