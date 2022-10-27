Источник: сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном и Таджикистаном

Сборная России по футболу может провести два товарищеских матча с Узбекистаном и Таджикистаном в ноябре.

Сборная России встретится 17 ноября с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте — с Узбекистаном. Даты встреч не являются окончательными, сообщает Championat.Asia.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.