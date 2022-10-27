Канчельскис: страны из Южной Америки сыграют с нами без каких-либо проблем

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.

«С кем играть сборной России? Этот вопрос лучше задать РФС, который этим вопросом должен заниматься, а не сидеть молча на стуле. Страны из Южной Америки сыграют с нами без каких-либо проблем», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что нужно искать кандидатов для игр национальной команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее известный российский тренер Гаджи Гаджиев назвал страны, с которыми могла бы сыграть сборная России по футболу.