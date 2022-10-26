Гаджиев назвал страны, с которыми могла бы сыграть сборная России по футболу

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказал мнение, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.

«Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конём» в исполнении сербов. Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что национальная команда могла провести матчи с Ираном, Китаем и Белоруссией.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран предположил, сколько лет российские клубы не будут играть в еврокубках.