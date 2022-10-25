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Юран предположил, сколько лет российские клубы не будут играть в еврокубках

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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение, сколько лет российские клубы не будут играть в еврокубках.
Юран предположил, сколько лет российские клубы не будут играть в еврокубках
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сборная не будет играть на турнирах ещё три года. Думаю, что клубам стоит ждать столько же. Надо смотреть реально на ситуацию, потому что нет логики: отстранить сборную от квалификации чемпионата Европы, но при этом, например, допустить клубы на следующий сезон», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

По его мнению, у него есть сомнения, что российские клубы допустят до еврокубков в следующем году.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Юран объяснил, почему «Спартак» отказался от трансфера хавбека «Крыльев Советов» Пиняева.

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