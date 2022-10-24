Юран объяснил, почему «Спартак» отказался от трансфера хавбека «Крыльев Советов» Пиняева

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран предположил, почему «Спартак» мог отказаться от кандидатуры Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

«Если бы у «Спартака» была горящая позиция, что игрок нужен сейчас… Но у них сбалансированный состав: есть игроки для ротации, есть игроки основы. Это всё мои догадки. Пиняеву нужно ещё развиваться, у него есть потенциал», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Он также отметил, что у полузащитника самарского клуба хорошие физические данные. По его словам, если у Пиняева имеется цель дальше работать по максимуму, то он станет хорошим футболистом.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отказался от идеи трансфера Пиняева в стан красно-белых.