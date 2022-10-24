Metaratings: Эшуорт отказался от идеи трансфера Пиняева в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отказался от идеи трансфера хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан красно-белых.

В начале октября Эшуорт рассматривал полузащитника Пиняева в качестве возможного новичка красно-белых, сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что после анализа данных по 17-летнему футболисту английский специалист принял решение отказаться от потенциального трансфера.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Пиняев может перейти в «Локомотив».